"مختلفة تماما"... ميس حمدان تكشف وضعها الصحي بعد إصابتها بـ"كورونا"

كشفت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​، وضعها الصحي بعد إصابتها بفيروس "​كورونا​"، مشيرة إلى أن الأعراض التي أصابتها كانت مختلفة تماماً لما شعر به زملاؤها، وعدد من معارفها الذين أُصيبوا بالفيروس.

وقالت ميس حمدان، في تصريحات صحفية ، إن "الأعراض اقتصرت بالصداع المزمن وآلام في الظهر والمفاصل، وذلك لمدة 3 أيام، ثم ارتفاع في درجة الحرارة، إلا أن كل الأعراض انتهت فيما عدا آلام الظهر وذلك بصورة متقطعة ومتقلبة، ما دفعها لإجراء فحص كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية".

وكشفت ميس أنها أبلغت جميع المحيطين بها، ومن خالطتهم خلال الأونة الأخيرة.

وكانت الفنانة الأردنية، ميس حمدان، أعلنت أمس الاثنين، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، بعد حضورها مهرجان الجونة السينمائي. وقالت إنها أجرت مسحة وظهرت نتيجة التحاليل بأنها "إيجابية"، وتخضع حاليا للحجر الصحي، كما أنها بدأت فعليا في التعافي.

ورفضت ميس حمدان توجيه الاتهامات إلى مهرجان الجونة السينمائي بأنه وراء إصابة العديد من الفنانين بفيروس "كورونا" المستجد، قائلة: "أرجو ألا نحمّل مهرجان الجونة أي إصابات بكورونا، ولم يغصبنا أحد على الذهاب، كلنا ذهبنا بإرادتنا".

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، في المقابل، أعلن فنانون حضروا مهرجان الجونة السينمائي خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد، هم يسرا وهاني رمزي وآيتن عامر وبشرى، وعلا رشدي وزوجها أحمد داوود.