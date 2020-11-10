في دبي... "نيبتون" بـ 20 مليون درهم

بدأت شركة إماراتية في تسويق مشروع جديد لها في دبي يسمى منتجع "قصر البحر العائم" يضم فندقاً وقوارب سكنية فخمة.

وقالت شركة "سي جيت شيبرد" إن المشروع يتكون من فندق فخم محاط بـ 6 قوارب سكنية عائمة تسمى "نيبتون"، وفق صحيفة "البيان".

وأوضحت أن القوارب "نيبتون" هي نسخة مطورة عن القوارب الزجاجية القادرة على التنقل وتعمل بمحركات مزودة بنظام هيدروليك مقاوم لحركات الأمواج.

وباعت الشركة أحد القوارب بـ 20 مليون درهم (نحو 5.5 مليون دولار). ويتكون القارب "نيبتون" من طابقين مساحتهما 900 متر وشرفة وسطح يحتوي على مسبح زجاجي.

ونقلت الصحيفة عن محمد البحراوي، صاحب ومنفذ فكرة المشروع إنه تم تصميم "نيبتون" في دبي على شكل قارب زجاجي صديق للبيئة بنظام تعقيم ذاتي وفلترة للهواء ونظام آلي ذكي يشغل البيت بأكمله إضافة إلى كونه يعمل بالطاقة الشمسية ونظام إعادة تدوير القمامة، وبتقنيات مطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي.