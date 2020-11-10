"كرة نارية" تحلق فوق الولايات المتحدة... فيديو

يقوم المتخصصون في جمعية النيزك الأمريكية، بالتحقق من أكثر من 280 تقريرًا من سكان عدة ولايات أمريكية، يؤكدون فيها أنهم شاهدوا في السماء "كرة نارية".

وبحسب جمعية النيزك الأمريكية (American Meteor Society) بدأت الرسائل تصل مساء الأحد. وأشارت إلى أن "كرة النار" شاهدها بشكل أساسي سكان ولايتي كونيتيكت ونيويورك، لكن التقارير جاءت أيضًا من ماساتشوستس وديلاوير وماريلاند ونيو هامبشاير ونيوجيرسي ورود آيلاند وفيرمونت وويست فيرجينيا. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ سكان مقاطعة كيبيك الكندية عن الظاهرة التي شوهدت في السماء.

وذكر بيان المنظمة أنه "ما زال التحقيق جاريا، كانت الكرة النارية تتحرك من الشرق إلى الغرب واختفت عن الأنظار في مكان ما فوق بوكيبسي في ولاية نيويورك، استنادا إلى جميع التقارير التي وردت".

في وقت سابق، ذكرت شبكة "ن بي سي" أن أحد سكان بلدة ليكوود في ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة تمكن من التقاط فيديو، على الأرجح، لنيزك يطير في السماء.

جمعية النيازك الأمريكية هي منظمة علمية غير تجارية تأسست عام 1911 بدعم من محترفين وهواة في علم فلك النيازك.