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    الفنانتان المصريتان سمية الألفي وعبلة كامل

    "عيب والله"... عبلة كامل تتحدث لأول مرة عقب شائعات إصابتها بالسرطان

    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    كشف الكاتب بلال فضل، حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان، بعد انتشار شائعات حول مرضها، موضحا أنه تلقى رسالة واضحة من الفنانة تنفي تدهور حالتها الصحية أو مرضها.

    وحسب الرسالة التي نشرها فضل عبر حسابه على "فيسبوك"، طمأنت الفنانة المصرية جمهورها على صحتها، مؤكدة أنها لا تملك أو ابنتيها زينب وفاطمة أي حسابات شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعثة رسالة إلى مروجي الشائعة "عيب والله".

    وقال فضل، «الفنانة الكبيرة الأستاذة عبلة كامل طلبت مني أوصّل الرسالة دي لعلها توصل لأي حد بينشر إشاعات عن حياتها وصحتها، قالت: عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي أنه بينشره لأنه محب أو معجب".

    وتابع مستكملا رسالتها: "أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا بتابع السوشيال ميديا ولا بنشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده، وأتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب".

    واستكمل السيناريست: "كل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافتراء، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية، وبشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وبأحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".

    وكان زوج الفنانة السابق، الفنان أحمد كمال نفى، منذ ساعات، أي معلومات حول مرض الفنانة، كما نفى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، ما تردد عن إصابة النجمة الكبيرة عبلة كامل بالسرطان.

    يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم"، وشاركها البطولة الفنان رياض الخولي، علا غانم، منة فضالي، راندا البحيري، وأميرة هاني.

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    الكلمات الدلالية:
    مرض السرطان, مصر
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