نجل فنان مصري مشهور يكشف تفاصيل حالة والده بعد إصابته بـ"مارسا وكورونا"

قال نجل الفنان فايق عزب، في تصريحات تلفزيونية ، إن والده "كان يجري جراحة لتوسيع الحبل الشوكي نظرا لوقوعه على رقبته وأنه كان يعاني من توقف الحركة في يديه وقدمه خلال الفترة الماضية"، لافتًا إلى أنه "جلس في المستشفى لعدة أيام وعانى من صدره واكتشفوا إصابته بالتهاب رئوي بكتيري".

وأوضح أنه "تم عمل تحاليل لمعرفة نوع هذه البكتريا واكتشفوا أنها بكتريا "مارسا"، وأنها من الممكن أن تظهر في الجلد والرئة"، مؤكدًا أنها "ظهرت في صدره فقط".

ولفت إلى أن والده يقيم في المستشفى على وسادة هوائية منذ 40 يوما، لافتًا إلى أنهم يتعاملون معه بالمضادات الحيوية للقضاء على البكتريا، مشيرًا إلى أنهم اكتشفوا بعدها إصابته بفيروس كورونا وظهرت نتيجة العينة إيجابية.

وأشار نجل الفنان المصري إلى أن "والده موجود الآن في مستشفى العجوزة"، مؤكدا أن "أسرة المستشفى تهتم به بشكل كبير"، لافتا إلى أنه يحتاج عناية خاصة ويقيم في غرفة بمفرده نظرا لأنه لا يستطيع التحرك وأنه يقيم في نفس الدور الموجودة فيه الفنانة نشوى مصطفى.

وأكد أن والده يستطيع التحدث ولكن ارتفاع درجة الحرارة أثر عليه، لافتًا إلى أنه بدأ تحريك قدمه ويديه وكان من المفترض أن يقوم بعمل علاج طبيعي بعد العملية ولكن الإصابة بالالتهاب الرئوي وفيروس كورونا تسببا في تأخير حالته.

وكانت زوجة عزب ذكرت في وقت سابق، أنه نقل للعناية المركزة إثر إصابته بفيروس نادر يدعى "مارسا" أثناء تواجده في غرفة العمليات لإجراء عملية في النخاع الشوكي نتيجة انسداده، غير أنها نفت في تصريحات أخرى ذلك. وقالت إن زوجها مصاب بفيروس كورونا وليس فيروس "مارسا"، مشيرة إلى أنه أصيب بـ"كوفيد-19" منذ 3 أيام تقريبا ويخضع للعزل الصحي فى مستشفى العجوزة التي تتواجد بها الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، أيضا.