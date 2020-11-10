بعد أزمة حفل زفاف ابنته... هاني مهنا يعتذر لمطربي المهرجانات

وأوضح مهنا، خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن "النقابة تسرعت في البيان الذي أصدرته"، قائلا: "عندي عتاب كبير على الصديق العزيز هاني شاكر والمفروض وصل الإحساس إن فيه مزايدة على حب النقابة واحترام النقابة ودي حاجة جرحتني جدا، ده أنا كنت أول المشتركين في النقابة عند عودتها عام 1978 ورشحت نفسي لعضويتها، فمحدش يزايد ولا يشكك في حبي واحترامي الكبير للنقابة اللي قادها عظماء الفن".

وتابع: "أنا فوجئت بحضور التلاتة شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا مع كل تحفظي عليهم، لكن ليه تعمل كده يا هاني وأنا كنت داعيك في الفرح، بس هو كان عنده حفلة في الأوبرا لكن تيجي تقول النقابة تستنكر ميصحش وكان لازم ترجع لي، أنا إنسانيا أرحب بحمو بيكا كمدعو في حفل الزفاف، أهلا وسهلا ويبارك وأشكره وكل حاجة بعيد عن الغناء"، لافتا إلى أن "تحفظه واعتراضه على حمو بيكا بسبب سبه للنقابة في مقرها واتهامه لهم بالرشوة، فضلا عن حصوله على حكم من القضاء بالسجن والغرامة".

وأضاف الموسيقار المصري أنه "لم يدع عمر كمال وشاكوش وحمو بيكا، وأن ابنته تواصلت معه بعد يوم زفافها وأخبرته أنها هي التي دعتهم وأن أصدقاءها هم من طلبوا منها حضورهم"، مؤكدًا أنهم "لم يدخلوا مع الناس ولكنهم دخلوا من ورا المسرح"، مضيفا: "جايز أكون قسيت عليهم في تصريحاتي الأولى وأنا بعتذر لو كنت قسيت عليهم وإنما شاكوش وعمر كمال بالعكس أعجب بأغانيهم لأن مفيش أي لفظ خادش للحياء ولا التقاليد والقيم المصرية لكن كل تصرفي مع حمو بيكا ومرجعش ومعتذرش".

ودار، يوم الأحد الماضي، سجال بين هاني مهنا وحسن شاكوش، إذ أكد الأول أنه لا يعرف شاكوش لكي يدعوه لزفاف ابنته، بينما رد عليه مطرب المهرجانات أن ابنته هنادي هي من دعته هو وأصدقاءه.

وأقيم حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، الجمعة الماضي، في أحد الفنادق المصرية، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم درة وزوجها، وحسن الرداد وزوجته دنيا سمير غانم، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وشيماء سيف، ومدحت صالح وحكيم.