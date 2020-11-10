بعد ظهورها مع نجوم "ذئاب الجبل"... ميرنا وليد تتصدر مؤشرات البحث على "غوغل"

تصدر اسم الفنانة المصرية ميرنا وليد، مؤشرات البحث على "غوغل" وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية المصرية إسعاد يونس.

ذكرت ذلك صحيفة "صدى البلد" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن ميرنا وليد أحدثت ضجة بظهورها في البرنامج مع فريق عمل مسلسل "ذئاب الجبل" بعد مرور أكثر من 15 عاما على عرضه.

وقالت ميرنا وليد إنها "بكت عندما قرأته أول مرة وأنها لا تزال تحتفظ بنسخة من سيناريو مسلسل ذئاب الجبل حتى الآن".

وظهرت ميرنا وليد خلال الحلقة مع نجوم المسلسل والمخرج مجدي أبو عميرة، مشيرة إلى أنها شاركت في مسلسل "ذئاب الجبل" وهي في الـ 17 من عمرها.

وقالت ميرنا وليد: "لو لقيت الناس مش كويسين مكنتش هعمل المسلسل، لكني لقيتهم طيبين ولذلك وافقت".

وتابعت: "كان يبقى علي امتحان في الثانوية العامة، وحاول المخرج إقناعي بتأجيل بعض المواد للعام القادم لكني دخلت كل المواد ونجحت".