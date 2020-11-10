دراسة تكشف منتجين فعالين للقضاء على فيروس كورونا

أظهرت دراسة نشرت على موقع "ميد آر إكس في" للأبحاث الطبية، أن تناول العسل مع الحبة السوداء يساعد في تسريع شفاء المصابين بعدوى فيروس كورونا.

وبحسب الموقع، شملت الدراسة مرضى مصابين بفيروس كورونا بدرجة متوسطة إلى شديدة، حيث تلقى جزء منهم غرامًا واحدًا من العسل و80 ملليغرامًا من الحبة السوداء لكل كيلوغرام من وزن الجسم بشكل يومي، في حين تلقى الفريق الآخر من المصابين بفيروس كورونا علاجا تقليديا.

ووفقا للدراسة فإن تناول العسل والحبة السوداء أدى إلى تخفيف الأعراض خلال مدة تراوحت من ثلاثة إلى سبعة أيام، كما ساعد في شفاء المصابين بفيروس كورونا قبل أربعة أيام من شفاء الفريق الآخر من المرضى الذين تلقوا علاجا تقليديا.

وأشار العلماء إلى أن تناول مزيج العسل والحبة السوداء لم يُظهر أي آثار جانبية ويمكن تناوله مع الأدوية المضادة لفيروس كورونا.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن 51 مليونا و243 ألفا و488 أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، ووصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و269 ألفا و319 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 36 مليونا و35 ألفا و21 حالة شفاء.