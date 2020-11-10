نتفليكس تكشف عن أحداث غريبة وقعت في كواليس "ما وراء الطبيعة"

كشفت شبكة "نتفلكس" عن أحداث غريبة حصلت في كواليس تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة"، والذي تم طرحه للعرض على الشبكة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ومسلسل "ما وراء الطبيعة" أول انتاج مصري لشبكة نتفيلكس، وهو مسلسل رعب مؤخوذ من كتابات الأديب المصري الراحل أحمد خالد توفيق.

وبحسب موقع "سي أن أن"، قالت نتفيلكس في بيانٍ صادرٍ عنها، إن هناك "معلومات شيقة" حدثت في الكواليس، لافتا إلى أن من بينها استيقاظ مدير التصوير أحمد بشاري على "وجود شبحين غاضبين معه في الغرفة وذلك بسبب الإزعاج الذي سببه لهما التصوير"، وذلك بعدما اضطر للمبيت ذات ليلة في "قصر أبو رحاب"، الموجود بمنطقة المنيل في الجيزة، والذي تم فيه تصوير المشاهد الداخلية لـ"بيت الخضراوي".

وبحسب الشبكة العالمية، واجه بشاري حدثاً غريباً آخر، وهو "استيقاظه من النوم ليجد نفس الفأر المرسوم في مذكرات رفعت إسماعيل مستلقياً بجانبه، والأغرب أنه كان مرئياً لأحمد فقط وليس لأي أحد آخر".

ويتناول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

​و سلسلة "ما وراء الطبيعة" أحد أشهر أعمال د. أحمد خالد توفيق، التي حظيت بشعبية كبيرة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة.