يعمل 8 ساعات متواصلة... روبوت صيني لجمع القمامة

تمثل القمامة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه بعض الحكومات، بينما تطور حكومات أخرى وسائل مبتكرة لتدويرها والاستفادة منها.

لكن في كل الأحوال يكون العنصر البشري جزءا من دورة العمل الخاصة بجمع القمامة بنسب مختلفة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل دولة.

تسعى الصين التي تواصل العمل على التوسع في استخدام الروبوتات في كل الأنشطة الحياتية، إلى تطوير تقنيات تمكن هيئات النظافة من إتمام عملها بصورة آلية شبه كاملة دون تدخل البشر.

ويكشف ذلك ربوت جديد تم تطويره في الصين لجمع القمامة حيث يستطيع القيام بمهامه بدقة كبيرة اعتمادا على أنظمة توجيه تعتمد على استخدام وسائل متطورة لتحديد المواقع.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية صورا على "تويتر" للربوت الصيني الجديد الخاص بجمع القمامة.

ظهر روبوت ذكي لفرز القمامة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية. بدعم من التعلم البصري وتقنيات تحديد المواقع الملاحية، يمكن للروبوت العمل لمدة 8 ساعات متتالية، والتقاط وفرز 17.5 كجم من القمامة بمعدل دقة تحديد 98% على القمامة القابلة لإعادة التدوير. pic.twitter.com/tCmLsLw1Sb — CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 10, 2020

وكتبت: "ظهر روبوت ذكي لفرز القمامة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية". وتابعت: "بدعم من التعلم البصري وتقنيات تحديد المواقع الملاحية، يمكن للروبوت العمل مدة 8 ساعات متتالية، والتقاط وفرز 17.5 كغ من القمامة بمعدل دقة تحديد القمامة القابلة لإعادة التدوير نسبته 98%".