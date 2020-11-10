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    الرمان

    7 فوائد مذهلة للرمان… يقضي على السرطان ويحارب الشيخوخة

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    يساهم تناول ثمار الرمان أو شرب عصيرها بصورة منتظمة في تقوية الجهاز المناعي للجسم وهي ميزة مهمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يعد الجهاز المناعي هو حائط الصد الأول في الحرب ضد هذا الوباء.

    الرمان
    © Sputnik . Eugene Biyatov
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    ويضاف إلى ذلك فوائد عظيمة لتناول ثمار الرمان من بينها مكافحة الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والمحافظة على اتزان ضغط الدم وتسهيل الهضم وتعزيز صحة الجلد، بحسب تقرير لـ "بوابة أخبار اليوم" المصرية، التي أشارت إلى أن فوائد الرمان الصحية تكمن في احتوائه على عدد لا يحصى من المركبات والمغذيات مثل مضادات الأكسدة والمضادات الفيروسية إضافة إلى الفيتامينات وحمض الفوليك، وفيما يلي أبرز 7 فوائد لتناول ثمار الرمان بانتظام:

    1- القضاء على الأورام ومحاربة الشيخوخة

    تحتوي ثمار الرمان على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة وهو ما يوفر حماية كبيرة من أضرار المركبات المسؤولة عن شيخوخة الخلايا المبكرة وتكون الأورام الخبيثة وتدهور صحة الأنسجة بشكل عام.

    ويضاف إلى ذلك أن إزالة هذه المركبات تعمل على زيادة نسبة الأكسجين الواصلة إلى الخلايا وبالتالي تعزيز صحتها ونشاطها.

     2 - سيولة الدم

    تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ثمار الرمان على زيادة سيولة الدم وتساهم في منع الصفائح الدموية من التجلط والتخثر، وهو ما يقلل من فرص تكون الجلطات الدموية التي قد تسبب انسداد الشرايين.

    كما أن زيادة سيولة وتدفق الدم في الأوعية تزيد من تروية الخلايا بالأكسجين والمغذيات.

    3 - الوقاية من أمراض القلب

    يؤدي تراكم الكوليسترول على جدار الشرايين إلى جعلها أكثر قساوة ويجعل قطرها أقل وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى الإصابة بمرض تصلب الشرايين وأمراض شرايين القلب المميتة، وهو ما تساهم ثمار الرمان في الوقاية منه لأنها تمنع تأكسد الكوليسترول الضار وتقليل فرصة ترسبه على جدار الشرايين، وبالتالي حماية الإنسان من أمراض شرايين القلب التاجية.

    4 - التهاب المفاصل

    تحتوي ثمار الرمان على تركيز كبير من المضادات الالتهابية والأكسدة ولذلك فإن له فوائد كبيرة في حماية غضروف المفاصل من أضرار المركبات الحرة والإنزيم الالتهابي، الذي قد يكون سببا في التهاب المفاصل.

    5 - منشط عام

    تناول عصير الرمان يوميا يساهم في تحسين أعراض الضعف الجنسي لأنه على مضادات الالتهاب ومضادات أكسدة تساهم في زيادة سيولة الدم وبالتالي زيادة القدرة الجسدية.

     6 - سرطان البروستاتا

    تساهم ثمار الرمان في محاربة الخلايا السرطانية وخاصة عندما يتم تناولها بانتظام لأنها يمكن أن تحمي الجسم من الإصابة بسرطان البروستاتا.

    7 - تحسين القوى العقلية

    يمكن أن يساهم شرب عصير الرمان بشكل يومي في علاج ضعف الذاكرة، كما أنه مفيد في علاج بعض الأمراض العقلية مثل الزهايمر والخرف.

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    الكلمات الدلالية:
    الشيخوخة, علاج السرطان, الرمان
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