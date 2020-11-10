لحظة وصول جثمان بدر الماص إلى الكويت... فيديو

أظهر مقطع فيديو لحظة وصول جثمان الشاب بدر الماص، طليق الفنانة الكويتية شوق الهادي، إلى الكويت استعدادا لدفنه.

وتعرض الماص لحادث سير في أمريكا أدى إلى وفاته، الأربعاء الماضي.

ونشرت شوق الهادي صورة للتابوت الذي يحوي جثمان بدر الماص بداخله وعلقت: "وصل جثمان بدر خالد الماص من أمريكا وسيتم الدفن اليوم بمقبرة الصليبيخات بالكويت".

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة يارب pic.twitter.com/nrTWHJI1IL — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 9, 2020

وأضافت الممثلة الكويتية: "العزاء في المقبرة فقط نظرا للأوضاع الراهنة"، كما وجهت رسالة لطليقها الراحل قالت فيها: "دمت لنعيم الله حتى نلتقي.. استودعتك الله حتى أعانقك في نعيم لا يفنى.. دمت في حنايا صدري وبين أضلعي.. الله يرحمك يا غالي".