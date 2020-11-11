فنانة عربية تعلن حملها "دون زواج" وتقدم طلبا للمجتمع

أعلنت فنانة عربية حملها خارج إطار الزواج، وطلبت من مجتمعها عدم الانتقام من طفلتها ووصفها بأنها "ابنة حرام".

فجرت الممثلة والمغنية التونسية عائشة عطية (29 سنة) مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كتبت على حسابها الرسمي على "إنستغرام" أنها حامل في الشهر الرابع، وأن هذا الحمل حدث "خارج نطاق الزواج".

وكتب عائشة منشورا على حسابها الذي يتابعه أكثر من 2 مليون متابع، "حكايتي ماهيش (ليست) بعيدة على حكايات قبلي، وانشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منو أما مشا وخلاني (تركني)... محبنيش... ومنعرش (لا أعرف) بش يستعرف ببنتي و الا لا ( هو سيعترف ببنتي أم لا".

وتابعت عائسة "بالقانون أكيد بش إكون بوها (هو أبوها). أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش (هو) يرحمني ولا بش يرحم بنتي".

وأضافت: "..وأنا قادرة اليوم نعيشها، وكان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟".

واستكملت: "إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، والا على طفلة اغتصبوها والا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها (نكرهها) خاتر إعايروك باها (بها) نهار آخر". وقالت عائشة إنها قررت أن تطلق على ابنتها اسم "مايا" مؤكدة أن الطفلة لا ذنب لها فيما حدث.

وفي منشور آخر على "انستغرام تحدث عائشة عن دعم كبيرة تلقته، وكتبت بالفرنسية: "هذا ليس فيديو موسيقي ولا فيلم ولا مسلسل تلفزيوني ، هذه حقيقة. سأتحدث عنه أكثر في الأيام القادمة. لم أكن أتوقع هذا الدعم الكبير ، وأنا ممتن جدًا لك. سعيد جدا! رسائلك مصدر سعادة ودعم كبير".