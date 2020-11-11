فنانة عربية تعلن حملها "دون زواج" وتقدم طلبا للمجتمع

فجرت الممثلة والمغنية التونسية عائشة عطية (29 سنة) مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كتبت على حسابها الرسمي على "إنستغرام" أنها حامل في الشهر الرابع، وأن هذا الحمل حدث "خارج نطاق الزواج".
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اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا. بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي. و أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟ إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر. بنتي بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها... أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني... حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو.
وكتب عائشة منشورا على حسابها الذي يتابعه أكثر من 2 مليون متابع، "حكايتي ماهيش (ليست) بعيدة على حكايات قبلي، وانشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منو أما مشا وخلاني (تركني)... محبنيش... ومنعرش (لا أعرف) بش يستعرف ببنتي و الا لا ( هو سيعترف ببنتي أم لا".
وتابعت عائسة "بالقانون أكيد بش إكون بوها (هو أبوها). أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش (هو) يرحمني ولا بش يرحم بنتي".
وأضافت: "..وأنا قادرة اليوم نعيشها، وكان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟".
واستكملت: "إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، والا على طفلة اغتصبوها والا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها (نكرهها) خاتر إعايروك باها (بها) نهار آخر". وقالت عائشة إنها قررت أن تطلق على ابنتها اسم "مايا" مؤكدة أن الطفلة لا ذنب لها فيما حدث.
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Ceci ce n’est pas un clip, ni un film, ni un feuilleton, ceci est une vérité. J’en parlerai d’avantage les jours qui viennent. Je m’attendais pas à ce grand soutien, je vous suis tellement reconnaissante. Tellement contente! Vos messages sont une source de bonheur et d’un grand soutien. #nhebkom. #Maman_celibataire #Maya
وفي منشور آخر على "انستغرام تحدث عائشة عن دعم كبيرة تلقته، وكتبت بالفرنسية: "هذا ليس فيديو موسيقي ولا فيلم ولا مسلسل تلفزيوني ، هذه حقيقة. سأتحدث عنه أكثر في الأيام القادمة. لم أكن أتوقع هذا الدعم الكبير ، وأنا ممتن جدًا لك. سعيد جدا! رسائلك مصدر سعادة ودعم كبير".
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