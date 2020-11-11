المنتج نصر محروس ينفعل على مذيعة بسبب بهاء سلطان... فيديو

جاء انفعال محروس ردا على المذيعة التي قالت: "بهاء سلطان مختفي عن الساحة والناس مفتقداه جدا"، فعقب نصر محروس: "لأ خالص.. أنتِ بتقولي كلام غلط".

وردت المذيعة: "بتقولها في وشي كده؟ وبعدين إزاي يعني آخر حاجة بهاء عملها إمتى؟"، فرد: "شوفت بهاء في كام برنامج؟"، فأجابت هبة الأباصيري: "حضرتك بقى اللي بتقول كلام غلط.. كام برنامج حاجة وإنتاجه الفني حاجة تانية"، فرد: "بعد إذنك خليني أكمل كلامي"، فعقبت الأباصيري: "هنتخانق ولا إيه؟".

وتابع محروس: "لما تكلميني عن إنتاجه الفني يبقى لازم يحترم الشركة ويديها حقوقها، ما هو لما بيظهر في برامج كضيف بياخد فلوس"، فردت الأباصيري: "مش بتكلم هو كسبان إيه ماديا.. بتكلم عن أعماله للجمهور"، فعقب: "أنتِ مش عايزة تسمعي ليه؟ هو جه من ورا الشركة وعمل تترات مسلسلات وأغاني سينجل إحنا منعرفش عنها حاجة ولا نجحت وفشلت، ليه منجحتش؟ مش هو بهاء سلطان ولو قال أي حاجة الناس هتسمعه؟"، فردت: "على فكرة أنا مش بقولك رأيي الشخصي، أنا بنقلك رأي الناس"، فعقب: "وأنا برد على الجمهور مش عليكي أنتِ"، فعقبت: "متبرقليش طيب".

وأوضح المنتج الموسيقي: "أنا لست ضد بهاء سلطان، أنا لا أملك إني أخليها يغني أو مايغنيش، ولكن في حقوق لازم الشركة تاخدها، الناس فاكرة إني مش عايز بهاء يغني، بهاء غنى في (صاحبة السعادة) بـ400 ألف جنيه والشركة ليها نسبة المفروض تاخدها، أنا محرمتوش من الغناء لكنه بياخد الأجر ويختفي، ومش عايز يجدد العقد هو حر، لكن لازم يخلص اللي عليه ويمشي".

View this post on Instagram @hebaalabassiry #itsshowtime_tuesday #شوتايم_الثلاثاء A post shared by CBC Egypt (@cbcegypt) on Nov 10, 2020 at 12:21pm PST

قدم المنتج الفني المصري، نصر محروس، مطلع العام الجاري، عرضا لبهاء سلطان، حيث فاجأ جمهوره بإعلان قرب نهاية خلافه معه، الممتد إلى 8 سنوات.

وكتب في بيان له، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "سعدت كثيرا بمبادرة الصديقة العزيزة صاحبة السعادة الأخت الفاضلة إسعاد يونس، والتي ناشدتني ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع الفنان المطرب بهاء سلطان".

وتابع: "واستجابة إلي مبادرتها فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب بأنني أحرص الناس جميعا علي إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفني، الذي كان معترضا عليه ولقبه بسلطان، ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها".