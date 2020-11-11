تسجيل
12:10 GMT11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المطرب المصري بهاء سلطان

    المنتج نصر محروس ينفعل على مذيعة بسبب بهاء سلطان... فيديو

    © AFP 2020 / STRINGER
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/27/1043942716_0:43:1234:738_1200x675_80_0_0_6b24483d17493895ecda719e4fff8321.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202011111047150391-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    انفعل المنتج الموسيقي المصري، نصر محروس، خلال لقائه معه المذيعة هبة الأباصيري عبر فضائية "سي بي سي"، بسبب المطرب بهاء سلطان.

    جاء انفعال محروس ردا على المذيعة التي قالت: "بهاء سلطان مختفي عن الساحة والناس مفتقداه جدا"، فعقب نصر محروس: "لأ خالص.. أنتِ بتقولي كلام غلط".

    محكمة مصرية في محافظة الجيزة
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    "الحكم القضائي في صالحي"... نصر محروس يوضح حقيقة فسخ التعاقد مع بهاء سلطان

    وردت المذيعة: "بتقولها في وشي كده؟ وبعدين إزاي يعني آخر حاجة بهاء عملها إمتى؟"، فرد: "شوفت بهاء في كام برنامج؟"، فأجابت هبة الأباصيري: "حضرتك بقى اللي بتقول كلام غلط.. كام برنامج حاجة وإنتاجه الفني حاجة تانية"، فرد: "بعد إذنك خليني أكمل كلامي"، فعقبت الأباصيري: "هنتخانق ولا إيه؟".

    وتابع محروس: "لما تكلميني عن إنتاجه الفني يبقى لازم يحترم الشركة ويديها حقوقها، ما هو لما بيظهر في برامج كضيف بياخد فلوس"، فردت الأباصيري: "مش بتكلم هو كسبان إيه ماديا.. بتكلم عن أعماله للجمهور"، فعقب: "أنتِ مش عايزة تسمعي ليه؟ هو جه من ورا الشركة وعمل تترات مسلسلات وأغاني سينجل إحنا منعرفش عنها حاجة ولا نجحت وفشلت، ليه منجحتش؟ مش هو بهاء سلطان ولو قال أي حاجة الناس هتسمعه؟"، فردت: "على فكرة أنا مش بقولك رأيي الشخصي، أنا بنقلك رأي الناس"، فعقب: "وأنا برد على الجمهور مش عليكي أنتِ"، فعقبت: "متبرقليش طيب".

    وأوضح المنتج الموسيقي: "أنا لست ضد بهاء سلطان، أنا لا أملك إني أخليها يغني أو مايغنيش، ولكن في حقوق لازم الشركة تاخدها، الناس فاكرة إني مش عايز بهاء يغني، بهاء غنى في (صاحبة السعادة) بـ400 ألف جنيه والشركة ليها نسبة المفروض تاخدها، أنا محرمتوش من الغناء لكنه بياخد الأجر ويختفي، ومش عايز يجدد العقد هو حر، لكن لازم يخلص اللي عليه ويمشي".

    View this post on Instagram

    @hebaalabassiry #itsshowtime_tuesday #شوتايم_الثلاثاء

    A post shared by CBC Egypt (@cbcegypt) on

    قدم المنتج الفني المصري، نصر محروس، مطلع العام الجاري، عرضا لبهاء سلطان، حيث فاجأ جمهوره بإعلان قرب نهاية خلافه معه، الممتد إلى 8 سنوات.

    وكتب في بيان له، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "سعدت كثيرا بمبادرة الصديقة العزيزة صاحبة السعادة الأخت الفاضلة إسعاد يونس، والتي ناشدتني ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع الفنان المطرب بهاء سلطان".

    وتابع: "واستجابة إلي مبادرتها فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب بأنني أحرص الناس جميعا علي إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفني، الذي كان معترضا عليه ولقبه بسلطان، ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها".

    انظر أيضا:

    بهاء سلطان يكشف مفاجأة عن مستقبله الفني
    "الحكم القضائي في صالحي"... نصر محروس يوضح حقيقة فسخ التعاقد مع بهاء سلطان
    صحيفة: ترقب لحل أزمة بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس
    "عامل زي ميسي"... رسالة إلى بهاء سلطان بعد إعلانه الجديد في رمضان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تصوير المصور الأسترالي جيمس سيمونز، الفائز بجائزة المسابقة الدولية مصور الزفاف لعام 2020
    أجمل صور المسابقة الدولية "مصور الزفاف لعام 2020"
    الحكومة اللبنانية تعلن الإقفال العام لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا
    إقفال عام لمدة أسبوعين في لبنان
    معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة
    معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك