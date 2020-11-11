دراسة حديثة تكشف تأثير المكسرات على الخصوبة عند الرجال

كشفت دراسة حديثة أجريت تحت إشراف باحثين من وحدة التغذية في جامعة روبيرا الأول بيرغيلي في تاراغونا في إسبانيا، عن العلاقة بين المكسرات وتأثيرها على الخصوبة عند الرجال.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن "الرجال الذين يستهلكون المكسرات بكميات أكبر ترتفع لديهم مستويات الخصوبة بشكل ملحوظ".

وأشارت الدراسة التي قادها باحثون إسبان، إلى أن الرجال الذين يضيفون حفنة من المكسرات إلى نظامهم الغذائي يمكن أن يزيدوا من جودة الحيوانات المنوية وخصوبتها.

وأوضحت الدراسة أن "المكسرات، مثل اللوز والبندق والجوز، تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك وفيتامين ب".

يشار إلى أنه وفقا لدراسات عالمية، فإن رجلا من بين كل 10 رجال يعاني واحدا من أهم مظاهر ضعف الخصوبة، وهو انخفاض أعداد الحيوانات المنوية، الأمر الذي يقلل فرص الإنجاب لديه.

وعموما، تشير إحصاءات دولية إلى تراجع معدلات الخصوبة لدى الرجال، الأمر الذي يقلل من فرص الإنجاب عند الزواج.

ويرجع الخبراء ذلك إلى عدة أسباب من بينها السمنة وشرب الكحوليات والتوتر وتناول المنشطات، وأحيانا تعاطي المخدرات، بحسب الصحيفة.