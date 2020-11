حصان أصيل يتفوق على رونالدو وميسي بقيمته السوقية... صور وفيديو

ANTHONY VAN DYCK (IRE) 2016

(GALILEO - BELIEVE 'N' SUCCEED BY EXCEED AND EXCEL)

B/ Orpendale, Chelston, Wyatt (IRE), May 19, 2016

O/ Coolmore

T/ Aidan O'Brien

19-6-4-3------2,892,562 dls

Tyro S G3, Derby Trial S, Epsom Derby G1, Prix Foy G2 #AnthonyVanDyck pic.twitter.com/IFRIlpocc2