خطوات تثبيت توربينات الرياح... فيديو

تبذل العديد من الدول جهودا كبيرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة التي تشمل توليد الكهرباء من السدود المائية وخلايات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويحتاج كل مصدر من هذه المصادر إلى تجهيز أدوات خاصة حتى تصبح التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة جاهزة للعمل.

لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح يجب توفير مجموعة من الإعدادات، ومنها تثبيت التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء.

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد خطوات تثبيت توربينات الرياح التي يتم نصبها في أماكن مفتوحة لكي تعمل بالكفاءة المطلوبة.

ولفتت الشبكة إلى أن محطة طاقة الرياح الجبلية "شي ياو" كانت أول مزرعة رياح في بلدية تشونفتشنغ، الصينية، مشيرة إلى أنه تم بناء توربينات الرياح على جبل يتراوح ارتفاعه بين 1300 إلى 1700 متر.

كيف تثبت توربينات الرياح؟ pic.twitter.com/3y6yOHjNvY — CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 11, 2020

ويوضح الفيديو الخطوات التي تشمل نقل برج المروحة ثم رفع وتثبيت الريش الخاصة بها وفقا للمعايير الهندسية السليمة.