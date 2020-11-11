فيسبوك تتخذ إجراء يخص أمريكا

أعلنت شركة "فيسبوك" استمرار الحظر المفروض على الإعلانات السياسية لشهر آخر بحسب بيان أرسلته شركة التواصل الاجتماعي إلى المعلنين اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها وكالة "رويترز": "تكهنت عدة مصادر بالفائز بالرئاسة، لا نزال نعتقد أن من المهم المساعدة في منع البلبلة أو الاستغلال السيء لمنصتنا".

ورفض المتحدث باسم الشركة التعليق على الأمر.

وكانت "فيسبوك" التي فرضت هذا الحظر في إطار إجراءات للتصدي للمعلومات المغلوطة عبر موقعها، قد قالت سابقا: إن "الحظر سيستمر لمدة أسبوع على الأقل لكنه قد يمدد".

ومع انتشار مزاعم كاذبة تشكك في نزاهة التصويت على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" ملتزمة بحظر الإعلانات السياسية بعد الانتخابات.

الشركة التي قالت: إن "الحظر سيستمر لأسبوع على الأقل بعد انتهاء التصويت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني"، رفضت الإجابة عن أسئلة بشأن موعد وكيفية انتهاء القيود المفروضة.

وكانت متحدثة باسم "غوغل" قالت في وقت سابق إن الشركة ستنهي الحظر بناء على عوامل مثل الوقت اللازم لإحصاء أصوات الناخبين واحتمال حدوث اضطرابات مدنية.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات، والتي أشار إلى تضمنها أصواتا غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.