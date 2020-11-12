خبيرة: استخدام الهاتف في الظلام يسبب مشاكل للنوم

قامت دراسة حديثة ببحث عن أضرار استخدام المحمول في الظلام والآثار المترتبة عن ذلك، خاصة بعد أن أصبحت عادة لدى الكثيرين تصفح الإنترنت ومواقع التواصل الأجتماعي أو إرسال رسائل نصية عبر البرامج المختلفة بأستخدام هواتفهم الذكية قبل النوم في الظلام، لما يمثله من أخطار صحية جمة.

قالت الخبيرة أليسيا بوروفيكوفا: "من الناحية الفنية لا توجد ضرورة لإغلاق الهاتف الذكي في الليل، ولكن له تأثير من الناحية النفسية، فهو يغريك على استخدامه في الظلام، ووفقا للأبحاث الحديثة، يسبب مشاكل في النوم، وفقا لموقع "برايما".

وأضافت الخبيرة: "إذا كنت مضطرا لاستخدام الهاتف على السرير قبل الخلود إلى النوم، فقم بتشغيل الوضع الليلي في إعدادات هاتفك، فإنه يغير طيف الضوء إلى المزيد من اللون الأصفر، مما يقلل الضغط على العينين.

وتنصح الخبيرة بإيقاف استخدام الهاتف قبل ساعة من النوم، وذلك لأن توهج الشاشة يبقى محفوظا في الذاكرة لفترة من الزمن.

يشار إلى أن الكثير من الخبراء، حذروا في وقت سابق في عدة دراسات، من خطورة استخدام الهاتف والتحديق به أثناء الليل.