الشرطة البريطانية تعتقل قاتلة الرضع بعد إفلاتها من العقاب

أعلنت الشرطة البريطانية في مدينة تشيستر، اليوم الخميس، أنها اعتقلت ممرضة متهمة بقتل ثمانية رضع ومحاولة قتل عشرة آخرين خلال عملها في المشفى.

وقالت الشرطة في بيان نشرته صحيفة "الغارديان" أن الممرضة لوسي ليتبي، العاملة في مستشفى كونتيسة تشيستر، والبالغة من العمر 30 عاما، تم اعتقالها بعد حصول السلطات على تصريح خاص باعتقالها من مكتب المدعي العام البريطاني.

وبحسب البيان، ارتكبت الممرضة جرائمها "خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2015 ولغاية يونيو/حزيران 2016، في قسم الأطفال حديثي الولادة في مستشفى تشيستر.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت الممرضة ليتبي مرتين في السابق، إلا أنه أفرج عنها لعدم كفاية الأدلة ضدها.