اكتشاف نوع جديد من القردة... عدد أفراده بالمئات فقط

أعلنت فرق بحثية عن اكتشاف نوع جديد من القردة يضم بضع مئات من الحيوانات فقط ويعيش في بورما.

وهذا النوع من القردة الصغيرة يراوح طول جسمها بين 50 سنتيمترا و60، ويتميز هذا النوع الجديد من القردة باللون وطول الذيل وحجم الجمجمة بحسب موقع "يورنيوز".

وأطلق الباحثون على هذا النوع من القردة اسم "بوبا لانغور" تيمنا بجبل بوبا المقدس المبني على موقع بركان قديم وسط بورما.

وتعد هذه القردة من نوع اللنغور (اسمها العلمي "تراكيبيتيكوس") المتأصل في شبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا، وفي هذا المكان رُصدت أكبر مجموعة من الفصيلة وتضم حوالي مئة قرد.

وعمل على هذا الكشف باحثون في مركز الرئيسيات الألماني ومنظمة "فونا أند فلورا إنترناشونال" (أف أف آي) غير الحكومية والذين حددوا هذا النوع بعد بحوث طويلة.

وأشار بيان للباحثين إلى أنه جرى تحديد ثلاث مجموعات أخرى من هذه القردة وسط بورما، مع مجموع يراوح بين 200 قرد و250.

وجرى إظهار خصائص هذا النوع الجديد خصوصا من خلال مقارنة الحمض النووي المسحوب من روث أنواع مختلفة من قردة اللنغور، في الطبيعة أو في الأسر ومن نماذج تاريخية محفوظة في متاحف بريطانية وألمانية وأمريكية وسنغافورية.

وقال الباحث في مركز الرئيسيات الألماني كريستيان روس إن "تحليل الحمض النووي للعينة المسحوبة لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن قبل أكثر من مئة عام هو الذي سمح بتوصيف هذا النوع الجديد"، وهو منفصل عن باقي قردة اللنغور قبل حوالي مليون سنة.

وحذّر فرانك مومبرغ الباحث في منظمة "أف أف آي" في البيان من أن قردة "بوبا لانغور باتت مصنفة من الحيوانات المهددة بالانقراض منذ اللحظة الأولى للتعرف إليها".