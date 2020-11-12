إليسا تتحدث عن سبب قرار اعتزالها الغناء... فيديو

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن قرار اعتزالها الغناء، خلال لقاء عبر قناة "إم تي في" للاحتفال بمرور 20 عاما على مشوارها الغنائي.

وقالت إليسا إنها كانت تمر بفترة نفسية صعبة، لن تستطيع التحدث عنها.

وأشارت إلى أنها في هذا الوقت، كان قرارها أنها لن تستطيع الغناء مجددا، وكتبت ذلك عبر حسابها على "تويتر".

وأكدت أنها وجدت رد فعل كبير من الجمهور والفنانين، ووجهت الشكر لكل من ساندها في هذه الفترة.

ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أنها عندما اتخذت هذا القرار لم يكن لخلاف مع شركة روتانا، بل هي قررت الاعتزال ثم تراجعت لتعلن أنها ستخوض تحدي الإنتاج لنفسها، وهي الخطوة المقبلة لها ثم بعد ذلك سترى ما سيحدث.

وكانت إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي"، مطلع أغسطس/ آب الماضي، عبر جميع المنصات الإلكتورنية، والذي ضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore — Elissa (@elissakh) August 19, 2019

وأعلنت المغنية اللبنانية إليسا، في 19 أغسطس/ آب العام الماضي، قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".