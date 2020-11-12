مشهد يحبس الأنفاس... فيديو لطائرتين على وشك الاصطدام

تتطلب قيادة الطائرات مستويات عالية من التدريب والاحترافية، تمكن قائد الطائرة من التحليق بسرعة كبيرة دون ارتكاب أخطاء.

ورغم ذلك يرتكب بعض الطيارين أخطاء بعضها يقود إلى مقتلهم وأخرى تقتصر على تحطم الطائرة وتمكنهم من القفز منها بواسطة مقعد الطيار.

Near miss with two planes ✈️ pic.twitter.com/w1evkuxNtG — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) November 12, 2020

لكن عندما يقود الخطأ إلى اصطدام طائرتين فإن الكارثة تكون أكبر وفرص النجاة تصبح أقل لكلا الطيارين.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظات تحبس الأنفاس تم رصدها بواسطة كاميرا لطائرتين كانتا على وشك الاصطدام، بعدما قطعت إحداهما مسار الأخرى، عندما كانت، كما يبدو، تستعد للهبوط.