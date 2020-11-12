افتتاح أول محطة للتكسي الجوي في العالم... صور وفيديو

أعلنت شركة تصنيع طائرات عن افتتاح أول قاعدة محطة إقلاع للتكسي الجوي في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتزم شركة "Lilium" المصنعة لطائرات "EVTOL" افتتاح أول محطة للتكسي الجوي في العالم، يوم الأربعاء القادم، وهو عبارة عن مركز عمليات سيقوم بتخديم منطقة واسعة للمشتركين بالتكسي الجوي.

ويقع المركز، وهو الأول في العالم، بجانب بحيرة "نونا" وهو مجمع جديد ضخم يتم تشييده في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا وسيفتتح في عام 2025.

وستخدم الشركة زبائنها من خلال طائرات كهربائية صغيرة تطير بشكل عمودي تتسع لخمسة أشخاص بسرعة 185 ميلا (297 كيلومترا) في الساعة الواحدة.

وتخدم رحلات الشركة (الخالية من الانبعاثات) مسافة طيران تصل لمدة نصف ساعة، وساعة تقريبا، تصل إلى المدن المجاورة البعيدة مثل مدينة جاكسونفيل وفورت، ومدينة لودرديل خلال ساعة واحدة.

وبحسب موقع "robbreport" الأمريكي، تتوقع الشركة أن تزيد عدد مقراتها وطاقمها بشكل سريع لتخدم كل الولايات الأمريكية مستقبلا.