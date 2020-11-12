بسبب مي عمر... شيرين عبد الوهاب تهدد باللجوء للقضاء

أصدرت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، اليوم الخميس، بيانا رسميا، هددت فيه باللجوء للقضاء، وذلك بعد تصريحات لمواطنتها الفنانة، مي عمر.

ونفت شيرين عبد الوهاب في البيان شائعات تجسيد سيرتها الذاتية في مسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم "لؤلؤ"، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

وأكدت "أنها ما زالت في أوّج عطائها الفني" تاركة أعمالها وأغانيها هي من تتحدث عنها.

وفي ختام بيانها، حذرت شيرين عبد الوهاب صُناع عمل مسلسل "لؤلؤ" من محاولة "الاتجار باسمها تحت أي مسمى"، ولمّحت باللجوء إلى القانون في حال تم "استباحة اسمها للترويج لهذا المسلسل".

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن مي عمر تجسد شخصية مطربة تدعى "لؤلؤ" تعيش رحلة صعود خلال أحداث المسلسل، وهي فتاة عاشت ظروفا أسرية واجتماعية صعبة، فتقضي طفولتها في فقر شديد، ثم تكتشف في نفسها أنها تتمتع بصوت عذب، وموهبة كبيرة، فتبدأ تخطو خطواتها الأولى في مجال الفن حتى تتحول إلى واحدة من أهم نجمات الغناء فى مصر والوطن العربي.

Thank you all for the birthday wishes. My fans and supporters I can't find the perfect words to thank you for the amount of love you surround me with🖤 This year's birthday marks a very special date [10.10.2020] looks like it's gonna be a very special year for me 🤗 #Myluckyyear pic.twitter.com/tEaVBUN71l — Mai Omar مي عمر (@MaiOmar) October 10, 2020

وأكد مصدر مقرب من العمل للصحيفة أن مسلسل "لؤلؤ" يتناول قصة صعود شيرين عبد الوهاب، ويكشف عن جوانب حياتية للمطربة وكواليس لم يُعلن عنها فى وسائل الإعلام.

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر ونجلاء بدر ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وإدوارد وهيدي كرم وسلوى عثمان، وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة "سينرجي".

ويأتي نفي شيرين عبد الوهاب لتجسيد مسلسل "لؤلؤ" سيرتها الذاتية بعد نفيها ما أشيع الفترة الأخيرة، حول نشوب خلافات بينها وزوجها المطرب حسام حبيب، بعد سيطرته على أموالها.