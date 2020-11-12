محمد رمضان يرد على وصف عزت العلايلي له بـ"مريض شهرة".... وتعليق مفاجئ من الأخير

رد الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الخميس، على هجوم الفنان عزت العلايلي عليه مؤخرا، ووصفه إياه بأنه "مريض شهرة".

واكتفى محمد رمضان بالرد عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على موقع "إنستغرام"، إذ شارك صورة من تصريح عزت العلايلي، مصحوبا بمقطع من أغنيته "السلطان"، وكتب: "أستاذ عزت العلايلي".

وشمل المقطع الذي نشره رمضان: "حب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين.. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي.. فى الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي".

وفاجأ عزت العلايلي معجبيه، أمس الأربعاء، بنفيه ما نُسب إليه من تصريحات بشأن هجومه على محمد رمضان، ووصفه له بأنه "مريض شهرة".

وأكد العلايلي (86 عاما) أنه "ليس ممثلا صغيرا كي يدلي بمثل هذه التصريحات، وأضاف: "هذا الكلام يقوله الناس الصغيرة وليس أنا"، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوطن" المصرية.

وبحسب موقع "في الفن"، فإن الفنان عزت العلايلي قال على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36، إن النجومية تتسع لأكثر من فنان ولا تتوقف عند فنان بعينه، تعليقا على فكرة نجومية الفنان الأوحد التي يتبعها الفنان محمد رمضان.

وعن إطلاق محمد رمضان على نفسه "نمبر وان"، أجاب العلايلي "أنا كمان نمبر وان، دا مريض شهرة، ربنا يشفيه، خليه يقول زي ما هو عايز".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي ألغى حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم.

ويكرم المهرجان في دورته الـ 36 كل من الفنان الكبير عزت العلايلى، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، ويكرم المهرجان أيضا الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد والفنانة السورية الكبيرة رغدة.

وستختتم فعاليات المهرجان مساء اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.