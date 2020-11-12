"لقاء الجبابرة".. ظاهرة فلكية يشهدها كوكب الأرض اليوم... صور

يشهد كوكب الأرض ظاهرة فلكية جميلة يمكن رصدها في السماء، اليوم، تحدث بسبب اقتراب مجموعة كواكب بشكل كبير من الأرض والشمس.

وأشار خبراء الفلك إلى اجتماع عدة كواكب كبيرة بجانب القمر في مشهد فريد يستمر لمدة يومين، شبهه البعض بـ"لقاء الجبابرة" لأنها ستكون مرئية بشكل واضح وكبيرة في السماء.

وبحسب مجلة "space" المتخصصة بالفضاء تتحد مجموعة كواكب "لامعة جدا" مع القمر لتقدم عرضا جميلا كان قد بدأ في الأمس ويستمر إلى يومي الجمعة والسبت.

See Mercury and Venus in the predawn sky this week https://t.co/zrkZO1HeOV pic.twitter.com/aIeoHmxSjh — SPACE.com (@SPACEdotcom) November 12, 2020

وتتحرك عدة كواكب باتجاه مدارات قريبة جدا من الشمس ومن الأرض وتصبح مرئية بشكل ملحوظ ومن بين هذه الكواكب كوكبا عطارد والزهرة.

See #Mercury and #Venus in the predawn sky this week

The two "inferior" planets are teaming up with the Moon to put on a lovely show in the predawn morning skies of Thursday and Friday (Nov. 12-13).



Image credit: SkySafari/Simulation Curriculum pic.twitter.com/AUgSKDbu7E — David Crook (@StellarInsights) November 12, 2020

وبحسب المجلة، فإن كوكب الزهرة سيكون الأكثر لمعانا وسيتمكن الجميع من مشاهدته بشكل واضح، بينما كوكب عطارد سيظهر من الناحية الأخرى لكن لوقت قصير لأنه سيختفي سريعا بسبب توهج الشمس عند الشروق.

وبحسب المجلة المتخصصة بعلوم الفضاء، يصادف هذا الشهر أفضل ظهور صباحي لكوكب عطارد في عام 2020، ومع قربه من كوكب الزهرة والقمر سيكون من السهل نسبيًا مشاهدته ليشكل مع الجميع عرضا مذهلا في سماء اليوم.