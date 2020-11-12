المطربة بوسي تكشف عن "أسود 3 أيام في حياتها" أثناء هروبها من مصر... فيديو

كشفت المطربة المصرية، بوسي، اليوم الخميس، عن أسباب هروبها إلى خارج مصر لما يقرب من 10 أشهر.

وأكدت في لقائها مع برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية أنها ظلت خارج مصر طوال تلك الفترة بعد صدور أحكام ابتدائية ضدها بسبب أزمة شيكات نقدية كان يطالب بها طليقها، الأمر الذي دفعها للهروب خارج مصر لحين حل المشكلة.

وأوضحت بوسي أن أزمة الشيكات تم حلها قبل الأشهر الـ10، ولكن ما أطال فترة هروبها هو جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التي جعلهتا عالقة خارج مصر بسبب توقف رحلات الطيران حول العالم.

وأفصحت بوسي في لقائها مع برنامج "معكم" عن مرورها بـ"أسود 3 أيام" في حياتها أثناء فترة هروبها خارج مصر، وهي التي شهدت مرضها دون أن تفصح عن طبيعته، وعدم وجةد أي من أهلها بجوارها لكي يساندها.

يشار إلى أن أشرف مسعود محامي فطين، الزوج السابق للفنانة المصرية بوسي، صرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بأنه صدر في حق الأخيرة قرار من النائب العام المصري بمنعها من السفر بسبب الأحكام الصادرة ضدها.

وقالت صحيفة "النهار" إن النائب العام المصري أصدر قرارين رقمي 390 و391، ضد الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة ببوسي، يفيد بمنعها من السفر ومغادرة البلاد.

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وأوضح مسعود أن قرار منع بوسي من السفر يأتي بناء على الحكم النهائي الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات في جريمة إصدار شيك بمبلغ مليوني جنيه بدون رصيد وهو واجب التنفيذ، بالإضافة إلى الحكم الغيابي الصادر من محكمة الهرم بالحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ 15 مليون جنيه.

وأضاف أشرف أنه صدر ضد بوسي حكم غيابي جديد خلال الأيام القليلة الماضية، يفيد بحبسها 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، نظراً لإصدارها شيكاً بمبلغ 10 ملايين جنيه، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها في ثلاثة شيكات بمبلغ 27 مليون جنيه، إلى 9 سنوات حبس.

وأرسل أشرف أيضا، إنذارا على يد محضر إلى الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين المصريين، وذلك من أجل إيقاف وشطب عضوية بوسي، نظراً لصدور حكم نهائي ضدها بالحبس ثلاث سنوات في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

ويفيد الإنذار بضرورة شطب عضوية بوسي من نقابة المهن الموسيقية، وذلك لأن "إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما يستوجب شطبها".