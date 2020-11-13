ماسك يجري 4 تحاليل في يوم واحد للكشف عن "كورونا" والنتائج مختلفة

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، إنه أجرى 4 اختبارات للكشف عن "كورونا"، في يوم واحد.

وأظهرت نتائج الاختبارات إصابته بالفيروس في عينتين، وفي العينتين الأخرتين جاءت النتائج سلبية.

وعلق ماسك بصفحته الخاصة على "تويتر"، بتغريدة جاء فيها "ما هذا الهراء، أجريت أربع تحاليل، في نفس اليوم، جاء اختباران سلبيان، واثنان إيجابيان. نفس المعدات، نفس الاختبار، نفس الممرضة."

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

وقال لاحقا بانه سيقوم بإجراء تحاليل جديدة في مكان آخر، حيث ستظهر النتائج في غضون 24 ساعة، وحول صحته قال ماسك إنه يشعر بنزلة برد عادية.