نيو كيم... الحمامة المسافرة صاحبة البيض الذهبي...صور

أصبحت الحمامة البلجيكية "نيو كيم" نجمة المزادات المفتوحة حتى يوم الأحد، حيث جمعت بالفعل أكثر من 1.3 مليون يورو باسمها مع انتشار رياضة الحمام على نطاق واسع في بلجيكا.

ووفقا لصحيفة "لو موند" الفرنسية، فإنه تم حجز الحمامة في مكان غير معلوم بإشراف شركة أمنية خاصة بانتظار انتهاء المزاد. وقد عاشت سابقًا في بيرلار، في منطقة أنتويرب، ومن المفترض أن تسافر قريبا إلى الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة أو الصين.

مزاد الحمام البلجيكي "بيبا" في كنيسيلاري، بلجيكا 12 نوفمبر 2020 © REUTERS / Yves Herman

مزاد الحمام البلجيكي "بيبا" في كنيسيلاري، بلجيكا 12 نوفمبر 2020 © REUTERS / Yves Herman

مزاد الحمام البلجيكي "بيبا" في كنيسيلاري، بلجيكا 12 نوفمبر 2020 © REUTERS / Yves Herman

Голуби на бельгийском аукционе гоночных голубей Pipa в Кнесселаре © REUTERS / Yves Herman

مزاد الحمام البلجيكي "بيبا" في كنيسيلاري، بلجيكا 12 نوفمبر 2020 © REUTERS / Yves Herman 1 / 5 © REUTERS / Yves Herman مزاد الحمام البلجيكي "بيبا" في كنيسيلاري، بلجيكا 12 نوفمبر 2020

يرى المتابعون أنه حتى لو أن الحمامة المسافرة تحطم الأرقام القياسية، إلا أنه من المؤكد أن مالكها الجديد سيضعها في قفص (ذهبي) لمهمتها الجديدة: أن تنجب أبطالًا آخرين في رياضة لا تزال غير رسمية ولكنها مربحة للبعض: رياضة الحمام.

كيم الجديدة، التي تتمتع بعيون وجناحين ممدودين، هي النجمة الحالية لموقع Pigeon Paradise (Pipa)، الموقع "الأكثر تميزًا في العالم"، حيث من المقرر طرحها في المزاد حتى 15 نوفمبر. وفي غضون 24 ساعة، من العرض وصل المبلغ إلى 1.31 مليون يورو، قدمه مشتر في جنوب إفريقيا.

هذا ويعتقد المتخصصون البلجيكيون، أن الصينيين الأثرياء سيظهرون في اللحظة الأخيرة وسيذهبون إلى أبعد من ذلك من أجل الحصول على الطائر.