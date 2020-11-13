هاتف "سامسونغ" الجديد مزود بميزة جديدة

سيتمكن الهاتف الذكي الرائد من الشركة الكورية الجنوبية من العمل مع قلم S Pen. قبل ذلك، كان القلم متاحا فقط في أجهزة "سامسونغ نوت".

ومع ذلك، على عكس الهواتف الذكية Note line، سيكون قلم Galaxy S21 ملحقا إضافيا. لن يكون هناك مكانا له في العلبة، وسيصبح حامل الهاتف ممغنطا، بحسب ما نشر خبيران من شركتي Ice universe وMax Jambor.

من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Samsung Galaxy S21 الجديد في أوائل عام 2021.

سيحصل الهاتف الذكي على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وسيكون من أوائل الأجهزة في العالم بمعالج Snapdragon 875.