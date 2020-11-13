اقتراب موعد إطلاق هاتف "سامسونغ غالاكسي" الجديد

أشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب الإعلان عن هاتف "سامسونغ" الجديد، الذي يحمل اسم "سامسونغ غالاكسي A 12"، وذلك بعد أيام من حصوله على شهادة "NFC".

الهاتف الجديد سيكون بمثابة خليفة لهاتف "سامسونغ غالاكسي A 11".

وسيكون الهاتف مجهز بشرائح MediaTek Helio P35 (MT6765)، التي تبلغ سرعتها 2.3 غيغاهرتز، وستعمل على تشغيل الهاتف الذكي القادم، بدعم من 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وبرنامج Android 10.

Samsung Galaxy A12 Geekbench listing reveals Helio P35 chipset and 3GB RAMhttps://t.co/MSEuTyQ10M — 91mobiles (@91mobiles) November 13, 2020

ولا يوجد الكثير من المعلومات الأخرى المعروفة عن الهاتف الذكي، على الرغم من أن أحد التقارير ذكر أنه سيأتي بخيارات تخزين 32 جيجابايت و64 جيجابايت.