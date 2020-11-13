إليسا تكشف لأول مرة عن ابنتها التي لم تنجبها... فيديو

علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، على عمرها الحالي ورصيدها في البنك، كما كشفت لأول مرة عن ابنتها التي لم تنجبها.

ولم تفصح إليسا في لقاء خاص أجرته معها فضائية "إم تي في" اللبنانية بمناسبة مرور 20 عاما على مشوارها الفني، عن رصيدها في البنك، سائلة المذيع وهي تضحك إن كان يريد معرفته بالدولار الأمريكي أو أي عملة.

وبشأن عمرها، رفضت إليسا الكشف عنه، معللة ذلك بأن الناس كلها تعرف كم تبلغ من العمر.

وتحدثت إليسا لأول مرة عن ابنتها التي لم تنجبها "أنجيلا"، وهي فتاة مصرية ظلت تحضر حفلاتها الغنائية منذ أن كانت طفلة صغيرة.

وقالت إليسا إنها شعرت أن أنجيلا هي ابنتها مع ازياد تعلقها بها، وكلما كانت تصل الفندق في القاهرة تجدها بانتظارها، مشيرة إلى أنها تحبها جدا وتعتبرها مثلها الأعلى، كما أنها عندما أصيبت بسرطان الثدي سافرت إلى بيروت لكي تساندها في المستشفى التي تعالج فيها، لتشعر أن الله منحها هذه النعمة.

ولفتت إليسا إلى أن "أنجيلا" اعتادت على مناداتها بـ"ماميتا" بسبب شعورها بأنها والدتها.

​يشار إلى أن أحدث البومات إليسا الغنائية هو "صاحبة رأي"، الذي طرحته في شهر أغسطس/ آب، بمناسبة مرور عشرين عاما على مسيرتها الفنية.

ويشمل الألبوم 18 أغنية تنوعت بين اللهجة المصرية، واللهجة اللبنانية، بالإضافة إلى أغنية باللغة الفرنسية للمغنية الراحلة داليدا "Mourir sur scène" التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.