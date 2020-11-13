عدد كبير من الشكاوى ينهال على شركة "سوني" بعد فترة قصيرة من إصدار "بلاي ستيشن 5"

مباشرة بعد البداية المحدودة لمبيعات "Sony PlayStation 5"، وجد المشترون الكثير من المشاكل فيها. وتم الإبلاغ عن شكاوى اللاعبين بشكل كثيف عبر الموقع الرسمي للشركة.

كانت أهم مشاكل الجهاز، هي الاتصال بشبكة "PlayStation Network" وتنزيل الألعاب من الواقع، ولم تستطع "Sony" التعامل مع التدفق الكبير للشكاوى، بحسب ما ذكر موقع "androidcentral".

واجه لاعبون آخرون خطأ أثناء الخروج من الوضع الخامل عند إعادة تشغيل وحدة التحكم. لاحظ أحد العملاء انخفاضًا مفاجئًا في الأداء بعد وقت قصير من التشغيل. كما اشتكى عدد من اللاعبين من أن المنافذ الخلفية لا تعمل.

وأعلنت شركة "سوني" في أواخر الشهر الماضي، إنها سجلت طلبا "كبيرا للغاية" على منصة الألعاب الجديدة "بلاي ستيشن 5" من خلال طلبات شراء ما قبل الطرح، قبيل إطلاقها رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال جيم رايان، الرئيس التنفيذي لوحدة "سوني" للترفيه التفاعلي، في مقابلة إن الشركة اليابانية تلقت طلبيات شراء مسبقة على الجهاز في الـ12 ساعة الأولى بالولايات المتحدة تضاهي ما تلقته في أول 12 أسبوعا للجهاز السابق "بلاي ستيشن 4".

وكشفت تقارير عن عزم "سوني" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "بلايستيشن 5" بحلول نهاية العام الجاري 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول مارس/ آذار 2021.