أثناء تجوله في الغابة... رجل يعثر على سيف يعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد

عثر رجل في مدينة جيسينيك التشيكية، أثناء تجوله في الغابة بحثًا عن فطر "عيش الغراب"، سيفًا يعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد.

ووفقا لوكالة "يورو ويكلي نيوز" توجه رومان نوفاك إلى الغابة لقطف "عيش الغراب" وصادف شيئًا غريبًا كان بارزا من الأرض، وعند سحبه تفاجأ بوجود سيف أثري.

— Euro Weekly News (@euroweeklynews) November 12, 2020

وبعد فحصه عند علماء الآثار، تبين أن السيف الأثري يعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد وهو مشابه جدًا لأسلحة العصر البرونزي التي تم العثور عليها في ألمانيا، حيث كانت السيوف البرونزية تصنع عن طريق صهر المعدن وصبه في قوالب.

وأكد ميلان ريتشي، موظف في المتحف الإثنوغرافي في مدينة جيسينيك، أن الاكتشاف مثير للدهشة لأن المنطقة لم تكن مكتظة بالسكان في ذلك الوقت.