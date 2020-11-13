أنغام تتصدر "الترند" بطرح ألبومها الخليجي كاملا على يوتيوب... فيديو

وطرحت أنغام الألبوم الجديد الذي يحمل اسم "مزح" عبر قناة شركة "روتانا" المنتجة للألبوم على موقع "يوتيوب".

ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، هي "مزح" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان صادق الشاعر، و"أناني" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"طاولة" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"ثلاثة حروف" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"آخر لقاء" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"تسلم يدينه" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"أسمك حبيبي" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان صادق الشاعر، و"غريب" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان سهم.

كما يضم الألبوم أغنية "أدور" من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل وألحان سهم، و"لايقين عليك" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان سهم، و"لا تستغرب" من كلمات واحد وألحان سهم، و"ألف آسف" من كلمات الجادل وألحان صادق الشاعر، و"أبطى علي" من كلمات سعود البابطين وألحان سهم، و"هنا وهناك" من كلمات قوس وألحان سهم، و"ظل وهجير" من كلمات فهد عافت وألحان صادق الشاعر.

وأعلن تطبيق "ديزر" الموسيقي، أمس الخميس، احتلال ألبوم أنغام "مزح" المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعا في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن أنغام طرحت العام الماضي ألبوم "حالة خاصة جدا"، ويضم 14 أغنية هي "حالة خاصة جدا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"بقول نسياك"، و"على حسك في أيامي"، و"ياريتك فاهمني"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نزوة"، و"ولا دبلت"، و"هبدأ من الآخر"، و"هدنة"، و"ليلى"، و"مطمنة"، و"أساميك الكتيرة"، و"حبايبنا".