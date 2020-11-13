"نحضر أوراق الطلاق"... هل انفصل تامر حسني عن زوجته؟

أثارت المطربة المغربية، بسمة بوسيل، اليوم الجمعة، حيرة معجبي الفنان المصري، تامر حسني، بعد إعلانها المفاجئ بشأن انفصالها عنه.

وبحسب موقع "إي تي بالعربي"، فقد كتبت بسمة بوسيل عبر خاصية "الستوريز" على حسابها في موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "لكل الناس التي ترسل لي صورا وفيديوهات لتامر وترى أنه لا يحترمني سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا ترسلوا لي أي حاجة لأنه مش فارقلي أي صور".

وتابعت: "أيضا أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين ونحضر أوراق الطلاق".

وواصلت بسمة بوسيل: "لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".

وما زاد من حيرة معجبي تامر حسني هو أن بسمة بوسيل حذفت منشورها المتعلق بانفصالها عن زوجها.

يشار إلى ان تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أطفال، هم "تاليا وأمايا واَدم".