"بلطجي ولا أمل فيه"... منى زكي تشكو من أحد أبنائها... فيديو

شكت الفنانة المصرية، منى زكي، اليوم الجمعة، من أحد أبنائها الثلاثة من زوجها الفنان، أحمد حلمي.

وأكدت خلال استضافتها في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، إن أصغر أبنائها لا يسمع الكلام عكس شقيقيه الآخرين، ووصفته ضاحكة بـ"البلطجي".

وقالت منى زكي عن أصغر أبنائها "يونس": "هو بلطجي رسمي، ولا أمل فيه، ولا أعرف كيف أتحكم في تصرفاته".

وكشفت منى زكي في البرنامج أنها عوّدت أبنائها على خدمة أنفسهم، وأن يساهموا في بعض الأنشطة خلال فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد، مثل الزراعة.

وأضافت أنها عوّدت أبنائها على أن يحملوا أطباقهم بعد تناول الطعام إلى المطبخ، لا أن يتركوها على المائدة، لأن هذا ما تربت عليه في منزل أسرتها، بحسب قولها.

وعن تربيتها لأبنائها، شددت منى زكي على أنها أم حازمة، ضاربة مثالا بأن لو ابنتها "لي لي" تركت حذائها في صالة المنزل فستلقيه هي من النافذة، وذلك لكي تعوّدها على وضعه في غرفتها.

وجاءت تصريحات منى زكي لبرنامج "معكم"، ضمن ترويجها لأحدث أفلامها السينمائية "الصندوق الأسود"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائية، ويشاركها بطولته الممثل محمد فراج، الذي كان حاضرا معها الحلقة.

وتقوم منى زكي في أحداث الفيلم بدور "ياسمين"، التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيء مهم، فتحاول الفرار منهما ولكن بلا جدوى.

وتعود منى زكي بفيلم "الصندوق الأسود" إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي.

يشار إلى أن منى زكي سيتم تكريمها في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي سينطلق في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وستمنح منى زكي جائزة "فاتن حمامة للتميز" في دورة المهرجان بالعام الحالي، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.