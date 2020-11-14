واقعة غريبة... رجل يحول كلبه إلى "نمر" ويتجول به في الشارع... فيديو

فوجئ المارة في أحد شوارع الصين، برجل يسير وبجواره نمر ضخم، ما أثار فضول بعض الناس حتى قام بعضهم بالتقاط الصور والفيديوهات له.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الخميس الماضي في مدينة زهانغي بمقاطعة قانسو شمالي غرب الصين.

ويظهر في الفيديو رجل صيني، يسير في الشارع باطمئنان، وبجواره "نمر أليف" غريب المظهر، والذي أثار فضول المارة الذين اقتربوا منه أكثر ولكن المفاجأة كانت صوت امرأة وهي تصيح "هذا ليس نمرا".

وتبين أن "النمر" هو في الحقيقة كلب مصبوغ باللون البرتقالي والأسود من قِبل صاحبه.

وأوضحت الصحيفة أن الحيوان هو كلب رعي قوقازي بشعر مصبوغ، كما قام صاحبه بلف ذيل مزيف على ظهره للحصول على تأثير إضافي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين كلب وحيوان بري في الصين؛ ففي يونيو الماضي شوهدت امرأة من مقاطعة سيتشوان جنوبي غرب الصين تسير مع "باندا"، الذي كان في الواقع كلبا من سلالة تشاو تشو، وقد تمت صباغته باللونين الأبيض والأسود.