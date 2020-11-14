بسبب ميزة واحدة تجذب الملايين.. محرك بحث جديد يهدد "غوغل كروم"

يهدد محرك بحث جديد، سطوة "غوغل كروم"، الذي يعرف بأنه الأكثر شعبية بين مستخدمي الإنترنت، وذلك بفضل ميزاته الخاصة.

ووفقا لموقع "فوربس"، دخل محرك بحث "بريف"، وهي كلمة تعني "الشجاع"، عالم محركات البحث بقوة، واستطاع جذب 20 مليون مستخدم من محركات البحث الأخرى مثل "غوغل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" و"سفاري".

وارتفع عدد مستخدمي متصفح "Brave-بريف" بنسبة 130% خلال عام واحد من إطلاقه، وذلك بسبب ميزاته الخاصة التي تشدد على خصوصية المستخدم.

وقال المدير التنفيذي لـ"بريف"، بريندن إيتش: "الناس سئمت من مراقبة الرأسمالية لهم خلال محركات البحث، وانتقل 20 مليون شخص لبريف لتجربة بحث جديدة تتيح لهم السيطرة على تجربتهم في الإنترنت بأنفسهم".