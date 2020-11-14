والد محمد صلاح يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف والد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن تفاصيل الحالة الصحية لنجله بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحاج صلاح غالى، إن نجله معزول حاليا في غرفة بالفندق محل إقامة لاعبى المنتخب، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن صلاح بحالة صحية جيدة، وفى انتظار إجراء مسجة جديدة، ويتعامل مع الأمر صورة طبيعية، بحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم".

وقال الأب إن نجله لن يتوجه إلى توجو للعب المباراة مع المنتخب، لكنه سيعود بعد انتهاء فترة العزل سيعود إلى انجلترا.

وأشار إلى أن صلاح لم تظهر عليه أعراض الإصابة، لافتا إلى أن اللاعب "يتعامل مع الأمر بشكل طبيعى".

وأكد أن الأسرة من جانبها قامت بعزل نفسها لحين عمل مسحات لمعرفة ما إن كانوا مصابين بالفيروس من عدمه.

وكان رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، أكد أمس الأول (الخميس) إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح، بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما جاءت نتيجة مسحته الثانية "إيجابية".

وقال الجنايني في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" المصرية، إن حالة محمد صلاح مطمئنة وبصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض، وأشار إلى أنه سيبقى فى القاهرة ولن يغادر إنجلترا لحين اكتمال شفائه وتحول حالته إلى الحالة السلبية.

كما أكد على أنه قد تم إبلاغ إدارة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بحالة اللاعب.

ومؤخرا حضر صلاح حفل زفاف شقيقه نصر، وظهر في عدد من الصور بدون الكمامة الطبية.