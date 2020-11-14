ماذا تفعل سفيرتا واشنطن وباريس في الكويت على شاطئ الخليج؟... صور

أظهرت صور التقطت على شاطئ الخليج العربي السفيرتين الأمريكية ألينا رومانوسكي والفرنسية آن كلير ليجندر لدى الكويت بعيدا عن العمل الدبلوماسي.

وظهرت السفيرتان خلال جولة بالدراجات الهوائية على الخليج للاستمتاع بالشمس والهواء الطلق.

وقالت رومانوسكي في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر مرفقة تعليقا على الصور التي تم التقاطها "استمتعت أمس بالشمس والهواء الطلق وذلك بعد جولة بالدراجة الهوائية مع السفيرة الفرنسية الجديدة، قطعنا خلالها 30 كيلومترا على الكورنيش الجميل وهي أفضل طريقة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع".

إستمتعتْ أمس برفقة السفيرة الفرنسية الجديدة @AClaireLegendre بالشمس والهواء الطلق وذلك بعد جولة بالدراجة الهوائية قطعنا خلالها ٣٠ كم على الكورنيش الجميل. أفضل طريقة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. pic.twitter.com/sCtY1siAtC — Ambassador Alina Romanowski (@USAmbKuwait) November 14, 2020

وتولت السفيرة رومانوسكي منصبها كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت بتاريخ 11 فبراير/شباط 2020، فيما تقوم ليجندر بمهام منصبها سفيرة لفرنسا منذ أواخر أغسطس/آب الماضي.