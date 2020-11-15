بالفيديو شجارعنيف بين امرأتين في مطار بيروت

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في لبنان مقطع فيديو لشجار بين إمرأتين داخل مطار بيروت الدولي.

وأظهر الفيديو المنشور قيام مسافرتين ببدء الصراخ على بعضهن البعض وذلك خلال انتظار دورهم في قسم الأمن العام اللبناني للكشف عن جوازات القادمين من الخارج.

وبدأ الشجار بكلمات نابية وغير أخلاقية وتطور فيما بعد إلى شجار بالأيادي عمل عناصر الأمن على التفريق بينهما.