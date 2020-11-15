"لا يوجد نمبر وان"... أحمد فلوكس يكشف موقف لمحمد رمضان في عزاء محمود ياسين

كشف الفنان المصري أحمد فلوكس، علاقته بالفنان محمد رمضان، مؤكدا أن الأخير مر بالعديد من التجارب والتحديات الصعبة حتى ينجح ويصل إلى ما وصل إليه.

وقال فلوكس، خلال لقائه مع برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، إنه "لا توجد عداوة بينه وبين محمد رمضان"، وتابع: "أصل الموضوع كانوا بيسألوني عن فيلم "إحنا الطلبة"، قالوا ليا إنت كنت نجم عليه، وأنا لم أقل ذلك خالص".

وتابع فلوكس: "لا أعتقد أنني سيجمعني عمل فني مع محمد رمضان، لأني لازم أخد حقي ووضعي في دور متميز في العمل الفني الذي أشارك به لأني تعبت جدا في حياتي، ولو مخدتش حقي سأعمل في أشياء أخرى ثم أنتج أفلام وأعمل لغيري ما لم أستطع أن أقوم به".

وأوضح: "محمد رمضان لما قابل أبويا في عزاء الفنان محمود ياسين قبل رأسه وأنا شايل دى ليه أوى". كما قال فلوكس: "لا يوجد نمبر وان في عالم الفن سواء سينما أو تليفزيون، هناك أعمال حلوه وأعمال سيئة، ومحمد رمضان لأنه اتحارب كتير وتعب كتير فيقصد يقول للناس أنا موجود بعد تعب وكفاح".