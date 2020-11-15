شهيرة في أول لقاء إعلامي بعد وفاة محمود ياسين... فيديو

أجرت الفنانة المصرية، شهيرة، لقاء تلفزيونيا يعد هو أول ظهور إعلامي لها بعد مرور شهر على وفاة زوجها الفنان، محمود ياسين.

وشارك الإعلامي، عمرو الليثي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مع شهيرة من كواليس اللقاء، الذي سيذاع على فضائية "الحياة" المصرية في برنامج "واحد من الناس".

ومن المقرر أن يذاع لقاء شهيرة التلفزيوني خلال الأسبوع الحالي.

وستتحدث شهيرة خلال اللقاء عن قصة حياتها مع الراحل محمود ياسين، وكيف بدأت العلاقة بينهما، إلى جانب بعض الأمور الشخصية في حياتهما.

وفي المقطع المصور، أعربت شهيرة عن سعادتها من استضافة ممدوح الليثي لها، وأكدت لعمرو الليثي أن مقامه غال على أسرة محمود ياسين.

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وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.