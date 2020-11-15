مدون "فوق الشجرة".. يطالب بإصلاح الإنترنت لمتابعة الدراسة عن بعد... فيديو

أجبر طالب من مدينة أومسك، بالجلوس فوق الشجرة، كي يتسنى له الاتصال بالإنترنت و متابعة دراسته الجامعية،عن بعد.

أومسك - سبوتنيك. أليكسي دودولادوف من منطقة أومسك، مثل جميع الطلاب، يدرس عن بعد. ولكن لا يفعل ذلك من المنزل، هو يضطر لتسلق شجرة "البتولا"، في قرية "Stankevichi"، حيث أن هناك مشاكل كبيرة تتعلق بجودة الاتصال بالإنترنت وضعف الإشارة في قريته.

ومع ذلك الطالب أليكس لا يفوت الدروس. ويستدرك الأمر ويقوم بمتابعة دراسته من فوت الشجر في قريته، وقام مؤخرا بإرسال مقطع فيديو عبر برنامج "تيك توك" توجه من خلاله برسالة فحواها المطالبة بتحسين جودة الإنترنت في قريته كي يتسنى له متابعة دراسته الجامعية في المعهد العالي للنقل المائي.

وكان مقطع الفيديو عبارة عن رسالة موجهة إلى محافظ المنطقة في أومسك، ألكسندر بوركوف، الذي أعرب بدوره وبالتنسيق مع وزراة التعليم في المنطقة بالتعهد في حل هذه المشكلة واستدراك عملية التعليم بشكل سليم.

وكان مقطع الفيديو المنشور قد لاقى صدى واسع من قبل المتابعين والجميع ساند الطالب المشهور باسم " مدون من فوق الشجرة" لمساعدته في نشر رسالته المصورة، وأعربوا عن تضامنهم معه ومساندته بالمطالبة بتحسين الإنترنت في قريته ومتابعة دراسته، عن بعد، بشكل سليم. والجهات المعنية وعدت ببناء أبراج تقوية للانترنت بأقرب وقت في هذه القرية.