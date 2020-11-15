أول تعليق من الفنانة التي "رقصت فرحا" لانفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

خرجت الفنانة المغربية جليلة، عن صمتها وردت على الاتهامات التي طالتها، بعد نشر مقاطع فيديو وهي ترقص وتزغرد على أغنية "بشرة خير" للنجم حسين الجسمي، بالتزامن مع انتشار خبر انفصال مصممة الأزياء بسمة بوسيل عن زوجها النجم تامر حسني.

وقالت الفنانة المثيرة للجدل، عبر تطبيق "إنستغرام": "حبايبي ومتابعيني رجاءا لا تقحمون اسمي مع أي شخص أياً كان. أنا بعيدة عن هالمواضيع فديتكم ولا اللي خص بأحد".

وأضافت: "يا ريت تطلعوني من هالموضوع بليز وبخصوص فيديوهات اليوم الفرحة اللي كنت فيها.. لأني رح أكون أول وجه عربي لبراند عالمي باذن الله. حرفيا كنت فرحانة من قلبي وحبيت أسويلكم إياها مفاجأة والله يوفقني ويوفق الجميع يا رب".

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وجاء ردّ جليلة بعد الضجة التي رافقت مقاطع الفيديو التي نشرتها من داخل سيارتها وهي ترقص وتصرخ من فرحتها، الأمر الذي دفع الجميع إلى ربط الأمر بانفصال بوسيل عن النجم المصري، نظراً لعلاقة الحب السابقة بينه وبين جليلة.

وكانت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، طلبت في إعلان انفصالهما يوم الجمعة الماضي، "من كل من يرسل إليها صورا ومقاطع مصورة لتامر ويروا أنه لا يحترمها سواء في صور أو فيديوهات، أن يتوقفوا عن فعل هذا، لأنه لم يعد فارقا معها أي صور بشأنه". وبعد إعلان انفصالها، تبادلت بسمة بوسيل وتامر حسني إلغاء المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لتامر حسني أن اعترف خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إن سي" المصرية بغيرة زوجته بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، ولكنه نفى شكها في خيانته لها.

ولم يصدر من تامر حسني حتى لحظة كتابة هذه السطور أي بيان رسمي منه بشأن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، فيما ذكرت تقارير أخرى أن هناك محاولات جارية للصلح بينهما.

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.