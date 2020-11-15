أحمد فلوكس يكشف للمرة الأولى السبب الحقيقي لطلاقه من هنا شيحة... فيديو

قال الفنان المصري أحمد فلوكس، إن "أسوأ شيء حدث له في حياته كان تعرضه لأعمال السحر، وإنه يعتقد أن الشخص الذي عمل له السحر كانت له يد كبيرة في طلاقه من هنا شيحة".

وأضاف فلوكس، خلال لقائه على برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، "أنه كان يحس بأشياء غريبة وبأنه مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل، وكان يكسب الكثير من المال، ويفتح شركات لكنه لا يشعر بشيء".

وتابع: "هذا الشخص قال لي مش هتعرف تمسك عليا حاجة، وابتديت من وقتها أدور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير وسرقة من ورا ظهري، وهجرت ابني وأبويا".

وقال الفنان أحمد فلوكس، "إنه يحترم طليقته الفنانة هنا شيحة"، مضيفا: "سأظل أتمنى لها كل السعادة ولها مكانة كبيرة في قلبى لحد ما أموت، وهي إنسانة جميلة، وسأقف بجانبها إذا طلبت مني أي شئ، ولن أسمح لأحد بالحديث عنها بطريقة غير لائقة".

وأوضح فلوكس، "هنا شيحة تزوجتنىي لأنها تحبني وليس لأي شيء آخر، وزواجنا كان عن قصة حب واحترام، وعندما حدث الطلاق ما زال الاحترام قائم بيننا".

وكانت الممثلة المصرية، هنا شيحة، أعلنت العام الماضي، انفصالها عن زوجها، الممثل المصري، أحمد فلوكس، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما. وأكدت "شيحة" أنها انفصلت عن أحمد فلوكس، قائلة: "محصلش نصيب"، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وبينهما كل احترام ولا يوجد أي مشكلات"، بحسب تقارير مصرية محلية.