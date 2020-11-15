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    ممثلو مسلسل فريندز

    تحمل نبأ سارا... تغريدة من أحد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير تحصد أكثر من 100 ألف إعجاب

    © REUTERS / Russell Boyce
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    حصدت تغريدة من أحد أبطال المسلسل الأمريكي "فريندز"، أكثر من 100 ألف إعجاب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خلال فترة قصيرة، لما تضمنته من نبأ سار لكل عشاق المسلسل.

    وأعلن الممثل الكوميدي، ماثيو بيري، الذي يجسد في أحداث "فريندز" دور "تشاندلر"، تغريدته أنه سيتم البدء في تصوير الحلقة الجديدة التي تشهد على لم شمل كل أبطال العمل من جديد في شهر مارس/ آذار 2021.

    وكتب بيري في تغريدته التي نشرها الخميس: "أعيد تحديد موعد لتصوير حلقة "لم شمل" الأصدقاء في بداية مارس، يبدو أننا أمام عام حافل قادم، وهذه هي الطريقة التي أحبها".

    وكان من المقرر أن يتم تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل "فريندز" في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكن تأجل التصوير بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التي أثرت على العديد من الأعمال الفنية.

    ممثلو مسلسل فريندز
    © REUTERS / Russell Boyce
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    وسيشارك في حلقة "لم الشمل" من مسلسل "فريندز" كل أبطاله الأساسيين، وهم ماثيو بيري وجينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر.

    وبحلول صباح اليوم الأحد، تلقت تغريدة ماثيو بيري 130 ألف إعجاب على "تويتر"، و33 ألف إعادة تغريد.

    وتم بث مسلسل "فريندز" الذي يتتبع قصة 6 أصدقاء شباب يعيشون في مدينة نيويورك الأمريكية، لأول مرة في عام 1994 واستمر عرضه حتى عام 2004.

    وشاهد الحلقة الأخيرة من المسلسل 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، مما يجعلها الحلقة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

    وسيتم عرض الحلقة الخاصة والجديدة من مسلسل "فريندز" على خدمة البث الرقمي "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، في تاريخ لم يتم الإعلان عنه بعد.

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