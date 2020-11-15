تحمل نبأ سارا... تغريدة من أحد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير تحصد أكثر من 100 ألف إعجاب

حصدت تغريدة من أحد أبطال المسلسل الأمريكي "فريندز"، أكثر من 100 ألف إعجاب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خلال فترة قصيرة، لما تضمنته من نبأ سار لكل عشاق المسلسل.

وأعلن الممثل الكوميدي، ماثيو بيري، الذي يجسد في أحداث "فريندز" دور "تشاندلر"، تغريدته أنه سيتم البدء في تصوير الحلقة الجديدة التي تشهد على لم شمل كل أبطال العمل من جديد في شهر مارس/ آذار 2021.

وكتب بيري في تغريدته التي نشرها الخميس: "أعيد تحديد موعد لتصوير حلقة "لم شمل" الأصدقاء في بداية مارس، يبدو أننا أمام عام حافل قادم، وهذه هي الطريقة التي أحبها".

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

وكان من المقرر أن يتم تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل "فريندز" في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكن تأجل التصوير بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التي أثرت على العديد من الأعمال الفنية.

وسيشارك في حلقة "لم الشمل" من مسلسل "فريندز" كل أبطاله الأساسيين، وهم ماثيو بيري و جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر.

وبحلول صباح اليوم الأحد، تلقت تغريدة ماثيو بيري 130 ألف إعجاب على "تويتر"، و33 ألف إعادة تغريد.

وتم بث مسلسل "فريندز" الذي يتتبع قصة 6 أصدقاء شباب يعيشون في مدينة نيويورك الأمريكية، لأول مرة في عام 1994 واستمر عرضه حتى عام 2004.

وشاهد الحلقة الأخيرة من المسلسل 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، مما يجعلها الحلقة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وسيتم عرض الحلقة الخاصة والجديدة من مسلسل "فريندز" على خدمة البث الرقمي "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، في تاريخ لم يتم الإعلان عنه بعد.