صحفية لبنانية توجه رسالة لجنرال إسرائيلي بعد انتهاء مناورات جيشه

وجهت الصحفية اللبنانية، سنا كجك، رسالة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وذلك بعد إنهاء الجيش مناوراته العسكرية تحت مسمى "السهم الفتاك" أو "السهم القاتل" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ونشرت الصحفية كجك رسالتها على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" علقت فيها على المناورة الإسرائيلية التي حصلت على الحدود بين لبنان وإسرائيل قالت فيها:"عزيزي كوخافي ما خوفتنا ولا منخاف من مناوراتك واستعراضات ارانبك!! سهمك الفتاك لن ينال من لبنان وجيشه ومقاومته".

وأضافت كجك: "أبطالنا في الجيش اللبناني والمقاومة يدركان أن عسكرك في الميدان جبناء! قوتكم فقط في سلاح الجو الذي يقتل الاطفال والمدنيين".

وتابعت قائلة:"إياك أن تهدد لبنان أنت ووزير حربك لن تنتصروا علينا ان فكرتم بأية حماقة لان صورايخ المقاومة اللبنانية ستنهمر عليكم وقبتك الحديدية لن تقيكم شر هذه الصواريخ!".

#تكملة الفيديو الذي قدمته لاول مرة الى رئيس اركان جيش العدو كوخافي! pic.twitter.com/H6iIheJzSa — سنا كجك (@sanakojok) November 2, 2020

وأردفت كجك قائلة: "أنتم في موقع الضعف وليس القوة!أصبحتم تستخدمون مصطلح "ندافع" "وسندافع" بعد أن كنتم تهاجمون متى راق لكم!! كوخافي.. أنت وعسكرك تحت أنظار المقاومة في الثكنات والمنازل !! الاعتداء على لبنان ليس بالنزهة الجميلة!!لن تصمدوا يا رجل في الجليل عندما يدخل الأبطال المقاومين! ناور فسهمك الفتاك سيرتد إلى صدوركم!".

وأنهت الصحفية اللبنانية رسالتها قائلة: "مقولة جيش النخبة أصبحت من الماضي..أنتم اليوم الجيش المهزوم.. المصدوم... الجيش الحالم المتخيل..المشتبك مع نفسه!! كفاك ادعاءات ومناورات فارغة! نحن أهل العزم والإرادة والقوة والشجاعة! تقبل الواقع كوخافي!".